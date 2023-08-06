الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لبيان مدى تضرره من الحريق.. استكمال معاينة مبنى "الأوقاف" الأثري

حريق
حريق

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، استعجال تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من محافظة القاهرة؛ لفحص حريق مبنى وزارة الأوقاف بشارع صبري أبو علم، بمنطقة باب اللوق، وبيان تضرر المبنى الآثري من عدمه، وتجري اللجنة حاليًا معاينة للمبنى.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح أمس السبت، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، وتجرى أعمال التبريد، عقب الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.


كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.


جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق. 

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