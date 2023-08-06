الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد 8 سنوات من افتتاحها.. أبرز مميزات قناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة

تحدث المهندس هشام هاني، وكيل مدير الإدارة الهندسية بقناة السويس، عن دور الإدارة الهندسية وأهميتها في تطوير قناة السويس، قائلًا إن هناك 3 إدارات مسئولة عن أعمال التطوير التي تتم في القناة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "الثلاث إدارات هم الإدارة الهندسية، إدارة الكراكات، وإدارة التحركات" مشيرًا إلى أن دور الإدارة الهندسية عمل تصميمات القطاعات المختلفة في قناة السويس.

وبمناسبة مرور 8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة قال هشام هاني، إن قناة السويس الجديدة سهَّلت الملاحة بشكل كبير وقللت زمن الانتظار للقافلة الشمالية، متابعًا: "المرور أصبح حرًا وسريعًا للقوافل".

وتابع: "القيادة السياسية بعد حادث إيفرجيفن وجهت بتطوير القطاع الجنوبي، رغم أن هذا القطاع لا يوجد به ازدواج بجانب تربته الصلبة والصخرية، وذلك لعدم حدوث هذا الأمر مرة أخرى، وبدأنا مشروعات لتوسيع القطاع الجنوبي لتسهيل عبور السفن".

قناة السويس قناة السويس الجديدة مميزات قناة السويس الجديدة 8 الصبح المهندس هشام هاني
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

وفاة ربة منزل إثر مشاجرة بين زوجها ومدرس فى الشرقية

التحقيق فى واقعة غرق 3 شقيقات بكورنيش المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟