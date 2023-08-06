الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية بمراكز المحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية لعدد 15 قرية بمراكز الخارجة و الداخلة والفرافرة وباريس، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بـ 98 قرية على مستوى المحافظة حتى الآن، مؤكدًا الانتهاء من مخططات قرى مركزي الفرافرة وبلاط وجاري استكمال باقي القرى، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تُعد أحد ركائز خطط التنمية العمرانية الشاملة وفقًا للاشتراطات البنائية العصرية.

وفي سياق آخر، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة بلغ 182 مشروعًا مستوفي للشروط و الضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

وقال السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة، إنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مشيرًا إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة و تراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.

جدير بالذكر أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة Www.sgg.eg.

 

محافظ الوادي الجديد خرائط المخططات التفصيلية جاري استكمال باقي القرى خطط التنمية العمرانية للاشتراطات البنائية العصرية
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