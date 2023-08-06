بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح السلوم

أصيب اليوم الأحد 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في الكيلو 160 بطريق مطروح السلوم وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى براني.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "هاني مفتاح علي، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي في الجبهة والحاجب الأيسر وكدمات متفرقة، حمد عبد الواحد وحيد، 35 سنة، مصاب بكدمة في الكتف الأيسر وسحجات متفرقة في الوجه، عبدالله فضل موسى، 17 سنة، مصاب بجرح قطعي في الحاجب الأيسر والشفة الخارجية وكدمات وسحجات في الوجه وكدمات وسحجات في القدم اليمنى".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى براني بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.