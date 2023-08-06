الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«300 دقيقة».. ماذا حدث فى مبنى وزارة الأوقاف؟

مبنى وزارة الأوقاف
مبنى وزارة الأوقاف

«حرق جداريات حائط ومبانٍ خشبية ومكاتب إدارية.. كل هذه كواليس حريق مبنى وزارة الأوقاف الذي استمر على مدار 300 دقيقة».

أمن صناعي واستدعاء المسئولين

تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة  في واقعة حريق مبنى وزارة الأوقاف بشارع صبري أبوعلم، بمنطقة باب اللوق؛ لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب الحريق ونقطه بدايته ونهايته سوى من لوحة مفاتيح الكهرباء وتأثير ذلك على امتداده.

وطلبت النيابة تقريرًا عن توفير اشتراطات الأمن الصناعي في المبنى، وطلبت استدعاء مسئولي وزارة الأوقاف؛ لسماع أقوالهم في كواليس اشتعال النيران بالحريق.

 

السجلات والوثائق آمنة

وتبين أن سجلات الوزارة خاصة ووثائقها ممتلكاتها العقارية في أمان وتمت السيطرة على الحريق قبل الوصول إليه خاصة أن الوزارة قامت بأرشفة كل السجلات على حساباتها منذ 2016، كما أن المبنى الحالي أصبح خاصًا بإدارة المساجد والأئمة والعاملين عليها، وذلك عقب نقل مبنى الوزارة للعاصمة الإدارية منذ أسابيع.

 

معاينة النيابة
وتبين أن المعاينة كشفت عن أن الحريق شب بالدور الأول بسبب ماس كهربائي، وامتد إلى الدور الثالث الذي تم عمله مؤخرًا كمخزن للوزارة، والتهم ما به من أثاث وأجهزة، وبسبب طبيعة المبنى المكونة من أخشاب أثرية مبنية على الطراز القديم ساعد ذلك على انتشار اللهب، بالإضافة إلي وجود جداريات ومخطوطات أثرية أعلى الحوائط.

 

توصيلات كهربائية
حيث إن ماسًا كهربائيًا شب في التوصيلات الكهربائية بأجهزة التكييف بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، ما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابقين الأول والثانى.

كما أن الحريق بدأ من غرفة خوادم الحاسب الآلى بالطابق الأول من المبنى وامتد لـ17 مكتبًا بالطابق الثاني و4 مكاتب بسطح المبنى، مما أسفر عن تلف المحتويات وتبين نقل محتويات المكاتب منذ شهر إلى مبنى العاصمة الإدارية ونتج عن الحريق تلف بعض المستندات القديمة بالمكاتب خاصة بشئون العاملين وتم مسحها إلكترونيًا.


شهود العيان يروون تفاصيل الحريق
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان من العاملين في المبنى والمسجد الملحق له أنهم تفاجأوا بظهور دخان كثيف أعلى المبنى، فحاولوا اكتشاف الأمر وإبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت على الفور وتم إخلاء المبنى بالكامل.
أوضحوا أن المبنى فارغ من الموظفين، ولكن لم يتم إخلاؤه وتركه بطريقة كلية، وما زال هناك بعض عمال الوزارة الذين يتواجدون فيه، كما أن بعضهم أصيب باختناق خلال محاولة السيطرة على الحريق، موضحين أن المبنى خالٍ من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الإجازة الأسبوعية التي ساعدت على عدم وجود خسائر بشرية.
 

 

إخماد الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح السبت، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، وتجرى أعمال التبريد، عقب الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.

حالات اختناق 
كان أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادي الوزارة، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا فى محيط البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق. 

300 دقيقة مبنى وزارة الأوقاف حريق مكاتب إدارية مباني خشبية حرق جدريات السجلات والوثائق آمنة
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