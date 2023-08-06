الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بطول 7 آلاف متر.. إنشاء حاجز لحماية شاطئ دمياط الجديدة

جهاز دمياط الجديده
جهاز دمياط الجديده

عقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي للبرنامج، والدكتور طاهر عثمان، والدكتور نبيل الهادي، استشاري المشروع، لمناقشة ما تم تنفيذه لحماية شاطئ مدينة دمياط الجديدة. ويأتي اللقاء في إطار التعاون الوثيق بين جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة حماية الشواطئ، ممثلة في مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، تحت إشراف وزارة الموارد المائية. وذلك بإنشاء حاجز لحماية الشاطئ بطول 7200 متر، وتم الانتهاء من تنفيذه. وحيث أن مدينة دمياط الجديدة لها شاطئ مميز، واستكمالًا لأعمال التطوير، تم عرض مقترح كيفية الاستفادة من الحاجز الذي تم تنفيذه بشكل جمالي وحضاري، والاتفاق على تنفيذ نموذج المحاكاة للطبيعة بطول 500 متر من الحاجز المنفذ، على أن يتم التنفيذ من المواد والنباتات التي تحافظ على التنوع البيولوجي للمنطقة، مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة لخدمة سكان المدينة. وأكد المهندس رئيس الجهاز على توفير كافة أوجه الدعم والتعاون في سبيل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ.

تابع المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال تطوير منطقة الشاطئ لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية (الشاطئية) لرواد منطقة الشاطئ، حيث شدد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على الحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ العام، على أن يتم المرور الدوري من خلال الأمن والإدارات المعنية بالتنمية وإزالة هذه الخيام.

وقد تم اليوم إزالة عدد ٦ خيام عشوائية بالشاطئ، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة والمنطقة.

ويهيب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالمواطنين رواد منطقة الشاطئ بالالتزام بعدم إقامة أية خيام عشوائية، وإلا سيتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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