مصادر لـ"الدستور": لجنة من النيابة الإدارية تعاين حريق الأوقاف

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف لـ"الدستور" عن توجه لجنة من النيابة الإدارية إلى مقر ديوان الوزارة، الواقع في منطقة باب اللوق بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، لمعاينة موقع حريق وزارة الأوقاف، وبدء التحقيقات في الحادث.

وكشفت المعاينة المبدئية للحادث عن بعض التلفيات في قاعدة بيانات العاملين في الوزارة المتواجدة بمقر الديوان القديم، ومن المتوقع أن تكون بيانات العاملين بالوزارة قد تم ترقيمها قبيل انتقال العاملين بالوزارة إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى وزارة الأوقاف القديم في شارع صبري أبوعلم بباب اللوق بالقاهرة، وأن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تمامًا، وأنه جارٍ حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية.