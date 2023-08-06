الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

حادث تصادم دراجتين
حادث تصادم دراجتين بخاريتين

أُصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بالجسد إثر تصادم دراجتين ناريتين، بطريق حي الطويلة دائرة مركز شرطة القرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القرين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين باستقبال كل من: "محمود م ا ا" - 24 سنة، مُصاب بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، و"حسين م م ع" - 22 سنة، مُصاب بكسر بعظمة الفخذ والقدم، و"حسن ع ا" - 22 سنة، مُصاب بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم جميعهم مقيمين الطويلة دائرة مركز شرطة القرين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق حي الطويلة دائرة مركز شرطة القرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي القرين، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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