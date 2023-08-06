تعرف على خطة «تصديري الغذاء» لمضاعفة صادرات القطاع للسوق الألماني

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، ندوة إلكترونية عبر تطبيق زووم تحت عنوان “فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا"، بمناسبة مشاركة وفد من الشركات المصرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في معرض أنوجا بمدينة كولونيا الألمانية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة معرض أنوجا، فإن المعرض شهد تردد 170 ألف زائر على المعرض فى نسخته قبل الأخيرة التى جرت عام 2019، حيث مثل الزوار الألمان 23 %، فى حين تردد على المعرض 80 ألف زائر من دول أوروبا، 15 ألف زائر من أمريكا، و6 ألف زائر من قارة افريقيا و25 ألف من أسيا.

ينوي المجلس خلال الفترة المقبلة تسليط الضوء الفرص المتاحة بعدد من الأسواق الأوروبية عن طريق ندواته الإلكترونية ومنها السوق الهولندي والفرنسي والإيطالي، هذا إلى جانب سعى إدارة المعارض داخل المجلس لاختراق عدد من الأسواق الجديدة من خلال المشاركة فى الكثير من المعارض المتخصصة، حيث ستكون البداية بمعرض World Food بإسطنبول والمقرر مشاركة 20 شركة مصرية فيه حتى الآن، كما ينتوى المجلس تنظيم بعثات تجارية لعدد من الدول المختلفة أولها الجزائر، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف وذلك قبل نهاية العام الجاري، كذلك دول كينيا، العراق مع بداية العام المقبل.

السوق الأوروبي

أظهرت بيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الاتحاد الأوروبي، يعد ثاني أهم التكتلات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بعد الدول العربية بنسبة 20% من إجمالي صادرات القطاع خلال 2022، مشيرًا إلى نمو الصادرات إلى دول الاتحاد بنسبة 30% خلال 2022 مقارنة بما كانت عليه في 2021، حيث سجل أجمالي الصادرات في 2022 نحو 823 مليون دولار فيما بلغت خلال 2021 نحو 634 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى الدول الأوروبية خلال العام الماضي بلغ حوالى 768 شركة من بينهم 406 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار، و147 شركة تزيد صادرات عن مليون دولار، منوهًا إلى أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي فى الفترة من يناير إلى مايو 2023 بلغ نحو 363 مليون دولار.

وعن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى الدول الأوربية خلال 2022، أوضحت بيانات المجلس أن الفراولة المجمدة احتلت قائمة أهم الصادرات الغذائية المصرية إلى أوروبا، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها نحو 154 مليون دولار بنسبة نمو 27% عن عام 2021، بينما جاءت الأغذية المحضرة للحيوان في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 63 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 277% عن 2021، وفى المركز الثالث جاء منتج الشحوم والدهون بقيمة صادرات بلغت 58 مليون دولار وبنسبة نمو 45% عن العام قبل الماضي.

كما صدرت مصر بذور وأثمار زيتية بقيمة 48 مليون دولار، خضار مخلل بقيمة 46 مليون دولار، مصارين وأمعاء بقيمة 39 مليون دولار، خرشوف مجمد بقيمة 33 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 33 مليون دولار.

وعن أهم الدول الأوروبية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال العام الماضي، ذكر المجلس أن هولاندا جاءت فى المركز الأول، حيث استحوذت على 143 مليون دولار بنسبة 17% وبنسبة نمو بلغت نحو 67%، ثم ألمانيا الاتحادية التى استحوذت على 125 مليون دولار بنسبة نمو بلغت نحو 5%، وفى المركز الثالث جاءت إيطاليا التى استوردت منتجات مصرية بـ 102 مليون دولار بنسبة تراجع 5% عن عام 2021، ثم أسبانيا بقيمة 81 مليون دولار وبنسبة نمو 23%، انجلترا بقيمة 68 مليون دولار بنسبة نمو 42%.

السوق الألماني

وأشار المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن ألمانيا تعد تاسع أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 2022 بقيمة 125 مليون دولار، وبنسبة 3% من إجمالي صادرات القطاع، كما أنها تحتل المركز الثاني بين دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للأغذية المصرية بنسبة 15%.

وأوضح أن ألمانيا واحدة من أهم الأسواق الأوروبية فى تجارة الغذاء، حيث يتم من خلالها إعادة التصدير إلى العديد من دول الأوروبية، وتابع البيان "تطور الصادرات بلغ خلال العام الماضي ذروته، حيث سجلت صادرات مصر من الأغذية فى 2014 نحو 66 مليون دولار، لترتفع فى 2020 وتسجل 88 مليون دولار بنسبة نمو 13 % عن 2019، وفى 2021 بلغت الصادرات الغذائية المصنعة نحو 119 مليون دولار بنسبة نمو 36%، وفى 2022 بلغت 125 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 5%".

وعن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى ألمانيا خلال العام الماضي، أكد أن هناك نحو 296 شركة من بينها 125 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار، واستحوذت الفراولة المجمدة على المركز الأول في صادرات القطاع إلى ألمانيا، حيث استحوذت على 31 % من إجمالي الصادرات بقيمة 39 مليون دولار، ثم جاءت البذور والأثمار الزيتية بصادرات بلغت 22 مليون دولار، كما صدرت الشركات المصرية بـ11 مليون دولار بصل مجفف، 10 مليون دولار مصارين وامعاء، 8 مليون دولار محضرات خضر، والباقي كان عبارة عن خضار مجمد وخضار مخلل وزيوت عطرية وعصائر ومواد زلالية ومركزات طماطم وطحينة وحلاوة وشحوم ودهون.

فى السياق، قالت سونيا ميكلي، الرئيس التنفيذي أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (GACIC) تأسست في مصر عام 1951، وتضم فى 3000 عضو، حيث تعد أكبر منظمة في إطار التعاون التجاري بين ألمانيا والعالم العربي وتهدف لتعزيز التجارة والتنمية الصناعية لتعزيز التعاون التجاري بين ألمانيا ومصر والعالم العربي.

وعن الخدمات التى تقدمها الغرفة للشركات خلال المعارض التجارية التى تجرى بألمانيا، أكدت أنه يتم تنظيم زيارة المعرض وتقدم جميع الخدمات قبل وأثناء وبعد المعرض لأعضائها، منوهة إلى أن هناك قسم متخصص يقوم بتحديد وزيارة وجدولة الاجتماعات مع شركاء الأعمال المحتملين، مع عقد المؤتمرات والاجتماعات بين الشركات والزيارات الميدانية، إلى جانب خدمة فحص السوق لمعرفة الفرص المتاحة أمام منتج معين فى سوق محدد، كذلك خدمة تحليل السوق والتى من خلالها يستطيع العضو معرفة الجوانب الاقتصادية والثقافية والقانونية الخاصة بالقطاع، وتابعت " هناك خدمات كبار الخبراء والتى من خلالها يطلع خبراء ألمان الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعمون التحديات التشغيلية في الموقع في مختلف القطاعات.

وأضافت " فى الجزء القانوني يتم تقديم الاستشارات القانونية، الدعم القانوني لتأسيس عمل تجاري في مصر وألمانيا، تسوية المنازعات، الوساطة، خدمة التدخل، تقرير الائتمان، تقييم الملاءة للعملاء والموردين في ألمانيا، تسجيل المصنعين، ورش عمل قانونية دورية حول مواضيع محددة ذات صلة بأعضائنا، التحقق من الموردين لقانون سلسلة التوريد.

فى السياق ذاته، أكد السفير عبد العزيز الشريف، مدير مكتب التمثيل التجاري فى برلين، أن ألمانيا تعتبر ثالث أكبر مصدر ومستورد للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في العالم، موضحًا أن قيمة واردات المانيا من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ نحو 101 مليار يورو في عام 2022، في حين بلغت صادراتها في القطاع ذاته نحو 85 مليار يورو عن ذات العام منها 73.5 % إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر "الشريف" أن صناعة اللحوم والنقانق تحتل المرتبة الأولي مـــــن اجمــــالـي إنتاج قطـــاع الصناعات الغذائية في ألمانيا بنحو 22.1% تليها منتجات الألبان بـ16.1%، المخبوزات 9.6%، منتجات الحلوى 7.9 %، طعام الحيوانات الأليفة 6.6%، الخضر والفاكهة المحفوظة 6.1 %، المشروبات الكحولية 5.8%.

وعن معرض أنوجا المقرر عقده أكتوبر القادم فى مدينة كولونيا الألمانية، أكد أن هناك ترحيب بالشركات المصرية ورغبة من المستوردين سواء ألمان أو أوروبيين لمقابلة المصدريين المصريين سواء فى المعرض أو عقب انتهاءه، لاسيما بعد نجاح عدد كبير من الشركات المصرية فى تصدير كثيرًا من المنتجات الجيدة وبأسعار تنافسية، لافتًا إلى أن عدد الشركات المصرية المشتركة فى المعرض حتى الآن بلغ نحو 93 شركة.

وطالب مدير مكتب التمثيل التجاري الشركات المصرية بالمبادرة بإنشاء مخازن لمنتجاتها داخل القارة العجوز بشكل عام لسهولة تسويقها والمحافظة على تواجد المنتج باستمرار أمام أعين المستوردين، أسوة بالشركات التركية وبعض الدول المنافسة لمصر فى هذه الأسواق.



وردًا على سؤال حول الفرص التصديرية المتاحة لعسل النحل، أكد أن كافة بنود الصناعات الغذائية لها فرص جيدة فى السوق الألماني، ماعدا المنتجات الممنوعة، مطالبا الشركات المصرية بالاحترافية فى مخاطبة المستوردين عن طريق إرسال بروفايل الشركة وملف كامل عن منتجاتها ومواصفاتها مدعوما بالصور، هذا إلى جانب السجل التصديري وسابقة الأعمال ووسائل التواصل المعتمدة.

وعن منتجات السناكس، أكد أن الشركات الألمانية مُنتج قوى لمثل هذه المنتجات والمنافسة معها فى هذه الجزئية ستكون صعب لأن منتجاتهم جيدة جدا وأسعارها تنافسية، بعكس الحال فى البرتقال الفريش الذي يحظى بحجم طلب كبير بشرط الجودة والمواصفات، كذلك الحال بالنسبة للفاكهة المجمدة التى يرغب المكتب فى مضافة صادرت مصر منها خلال الفترة المقبلة، نفس الأمر بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية.

وعن حجم سوق منتجات الحلال، أكد أن أحدث الدراسات فى السوق الألماني عن هذا السوق تشير إلى أن عدد الرغبين فى منتجات حلال يصل إلى 4 ملايين مستهلك، متوقعا زيادته بنسبة 5 % خلال الفترة المقبلة بقيمة 10 الى 15 مليار يورو, مشدد فى نهاية حديثه عن أن هناك توجه عام داخل المجتمع الألماني والأوروبي بشكل عام نحو المنتجات النباتية والصحية.