الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

افتتاح فعاليات المعسكر التاسع لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية في أبو قير

المعسكر التاسع
المعسكر التاسع

انطلقت فعاليات المعسكر التاسع "1000 قائد"، أمس، أحد مكونات برنامج دورنا في المدينة الشبابية بأبي قير وبمشاركة 120 شاب وفتاة من قطاع القاهرة الكبرى ومحافظة شمال سيناء وأعضاء أندية التطوع والفتاة بوزارة الشباب والرياضة بعدد من المحافظات وأيضا ممثلي لعدد من الكيانات الشبابية واتحاد الطلبة .

حضر اللقاء الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن وامين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، والدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، وخالد كمال مدير التدريب بمركز خدمات التنمية، والمهندس كريم المغازي المدير التنفيذي لجمعية تنمية وطن.

- البرنامج يستهدف تدريب 1000 شاب وفتاة على مهارات القيادة المحلية

 
وأشارت الدكتورة شيماء القصاص أن البرنامج يستهدف تدريب 1000 شاب وفتاة على مهارات القيادة المحلية حيث تم تدريب 850 شاب وفتاة، حتى الان علي مدار أكثر من عام من مختلف الفئات العمرية مع مراعاة المساواة في المشاركة بين الجنسين و دمج ذوي الإعاقة . 
واشارت ان البرنامج يهدف لخلق قادة قادرين علي إحداث تغيير مجتمعي وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة حيث يعمل البرنامج علي تنمية المهارات الأساسية للمتدرب وايضا التدريب علي مهارات الدعوة والحشد وكسب التأييد وايضا ادارة الحملات الانتخابية لاعداد قيادات محلية تعمل علي دراسة المشاكل المجتمعية وإيجاد حلول لها وأكدت ان البرنامج هدفه الأساسي هو خلق مساحات مشتركة.

وأشار الدكتور هشام عيسي مدير البرامج بمركز خدمات التنمية اننا نعمل علي تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من الجنسين ليصبحوا مواطنين فاعلين لهم أدوار قيادية في المجال العام في اطار تحقيق استراتيجية مصر 2030، وتوجهات الجمهورية الجديدة، وأشار إننا نسعى لفتح قنوات اتصال بين مختلف القطاعات ( الحكومي -الخاص - والمجتمع المدني).

وتطرق "عيسى" إلى شرح منصة "مكانا" والتي تضم مكونات البرنامج وايضا مجموعة من الحزم التدريبية المجانية التي تساعد الشباب علي تحقيق التغيير الإيجابي المستدام وأشار بالمؤشرات والأرقام أن البرنامج استهدف بشكل مباشر اكثر من 10 آلاف، وأكثر من 30 الف مستفيد بشكل غير مباشر واكثر من 1000 كادر وقيادة شبابية ونفذ البرنامج 22 مبادرة مجتمعية في 22 محافظة مختلفة من محافظات مصر . واستهل في كلمته ان البرنامج سيستكمل تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة التعليم العالي .
 

محافظة شمال سيناء الكيانات الشبابية المدينة الشبابية شيماء القصاص هشام عيسى المعسكر التاسع
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