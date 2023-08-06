الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هربًا من حرارة الجو.. توافد آلاف المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، توافد آلاف المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة هربا من حرارة الجو والشمس الحارقة، لافتا إلى أنه قد تم توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، وتم التنبيه عليهم باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم إطلاق حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

وأوضح هيثم عطية أن الحملات التموينية على المطاعم والمحلات بمصيف بلطيم مستمرة، وقد أسفرت جهود الحملة التموينية مؤخرا عن تحرير 4 محاضر جنح متنوعة منها عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 وبيع سلع بأزيد من سعرها الرسمي وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على عدد من المضبوطات الآتية: 8 كجم سمن نباتي منتهي الصلاحية، و11 علبة سجاير بيع بأزيد من سعرها الرسمي، وجار قيد المحاضر بمركز الشرطة لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

بلطيم تموين شواطئ الجو كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بلاغ ضد ناشرى فيديو "طلعت زكريا" بالذكاء الاصطناعى

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟