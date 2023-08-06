هربًا من حرارة الجو.. توافد آلاف المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأحد، توافد آلاف المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة هربا من حرارة الجو والشمس الحارقة، لافتا إلى أنه قد تم توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، وتم التنبيه عليهم باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم إطلاق حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

وأوضح هيثم عطية أن الحملات التموينية على المطاعم والمحلات بمصيف بلطيم مستمرة، وقد أسفرت جهود الحملة التموينية مؤخرا عن تحرير 4 محاضر جنح متنوعة منها عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 وبيع سلع بأزيد من سعرها الرسمي وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على عدد من المضبوطات الآتية: 8 كجم سمن نباتي منتهي الصلاحية، و11 علبة سجاير بيع بأزيد من سعرها الرسمي، وجار قيد المحاضر بمركز الشرطة لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.