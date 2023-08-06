فرج فتحى يطالب بتعزيز التبادل التجارى بين مصر والبحرين

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بمدينة العلمين، في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على مختلف الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها.

وقال "فرج" إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيًا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية يمكن أن تستفيد منها دولة البحرين ورجال الأعمال البحرينيين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن في مايو 2023، عن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 2022، وسجلت 576.3 مليون دولار تشمل صادرات مصرية بـ68.9 مليون دولار، وواردات مصرية بـ507.4 ملايين دولار، فيما سجل التبادل التجاري في 2021 أعلى المعدلات، إذ بلغ مليارًا و3 ملايين دولار، تشمل صادرات مصرية بـ450.7 مليون دولار، وواردات مصرية بـ553 مليون دولارًا، مطالبًا بالعمل من أجل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يتناسب مع عمق العلاقات بينهما، وفي ظل الإمكانات والقدرات الإنتاجية التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

وشدد النائب فرج فتحي على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات والأردن في قطاعات الزراعة والصناعات، والتعدين، والكيماويات، وإنتاج سيارة كهربائية، والتى تشمل شراكة في 9 من مشاريع صناعية، بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية ومهمة في للدول الشقيقة الأربعة مثل صناعات الصودا والسيارة الكهربائية.