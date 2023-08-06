الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تكتشف تسربًا من خط "دروجبا" الناقل للنفط بين روسيا وأوروبا

النفط
النفط

أعلنت شركة بيرن البولندية المشغلة لخطوط الأنابيب عن اكتشافها مساء السبت تسربًا من أحد أنابيب خط "دروجبا" الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، ليتم وقف ضخ النفط عبر الخط.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم، إنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا، من أحد خطي القطاع الغربي من "دروجبا" الذي يتم من خلاله ضخ النفط الخام إلى ألمانيا، وذلك وفق وكالة رويترز.

وأوضحت "بيرن" أن الخط الثاني يعمل دون أي تغييرات ولا توجد مخاطر صحية على السكان، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا للوقوف على سبب الحادث.
 

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روسيا تعلن اعتراض مُسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

دروجبا روسيا اوروبا النفط أنابيب بيرن
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