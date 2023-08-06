لدعم جهود مكافحة الإرهاب.. الإمارات تعلن تقديم آليات عسكرية لتشاد

أعلنت الإمارات عن أنها قدمت إلى دولة تشاد آليات عسكرية ومعدات؛ لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، تولى تسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات.

وذكرت الوكالة أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة، والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو الماضي، خلال زيارة رسمية لمحمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي لتشاد، إلى أبوظبي.