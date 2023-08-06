الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى وبن زايد تأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تأكيد على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أهمية الملفات التي ناقشها الرئيسان لدعم سبل مواصلة العمل وتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك من أجل توحيد جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة بل والعالم أجمع.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بالعلاقات الأخوية والوثيقة، مما يؤكد استمرار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر والإمارات حريصتان على دعم الأمن القومي العربي والخليجي وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى وجود العديد من الفرص الواعدة لتوسيع آفاق الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين.

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