جولة ترويجية جديدة للبورصة المصرية من مدينة العلمين الجديدة

تبدأ البورصة المصرية في إقامة عدد من الفعاليات على مدار الأسابيع المقبلة في منطقة الساحل الشمالي وتحديدًا مدينة العلمين الجديدة، وذلك للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وستستمر الفعاليات على مدار أربعة أسابيع، على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفي هذا السياق، عُقدت يوم الجمعة الماضي حلقة نقاشية في "Paragon Hub"، استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، حيث ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة، ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبًا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

- طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات

وأوضح "الدكاني" طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات، وناقش أيضًا أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة بالمقارنة مع السوق العقارية وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية، سواء تلك التي تم الإعلان عنها أو التي في طور الإعداد.

كما عرض رئيس البورصة المصرية الخطوات التي قامت بها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال خصوصًا وكل المجالات المالية غير المصرفية عمومًا.

و"Paragon Hub" هو أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الأعمال بطريقة مبتكرة، ويضم مساحة أعمال مشتركة تم تجهيزها بالإمكانيات اللازمة، بحيث يتمكن روادها من العمل مع الاستمتاع بالمزايا السياحية للمدينة.

ويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددًا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضًا منتجات التمويل الخضراء، وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.