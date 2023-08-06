الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الاتحاد" الإماراتية: العلاقات مع مصر تمثل ضمانة أساسية للعمل العربى المشترك

الرئيس السيسى والشيخ
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن العلاقات المتينة والروابط الوثيقة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الإمارات ومصر الشقيقة تمثل ضمانة أساسية للعمل العربي المشترك في سعيه الحثيث لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، كما أنها تعد نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.

وذكرت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "علاقات نموذجية"- أنه ولأهمية وعمق هذه العلاقات، يؤكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار، على ضرورة تكثيف التعاون النوعي، خاصة في المجالات الحيوية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المتبادلة. 

وأشارت إلى أن اللقاء بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، يعكس الحرص على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق المواقف والسياسات في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

الاتحاد الاتحاد الإماراتية مصر دولة الإمارات العربية مدينة العلمين الجديدة
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