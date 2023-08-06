إزالة وإيقاف 35 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بمركزين بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا 35 حالة تعد علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص، وذلك خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 32 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأشرف سامي رشاد نائب رئيس المركز وابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الإزالات والإشغالات على إزالة 3 حالات تعدى بطريق العاشر من رمضان على مساحة 4 قراريط.

- إيقاف 3 حالات بناء مخالف بحى شرق

كما تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف بحى شرق و حالة بشارع المدينة المنورة، وتمكن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية من إزالة 5 حالات تعد على أرض زراعية، الأولى بقرية كفر الشيخ إبراهيم على مساحة نصف قيراط بحوض أبو حصان والثانية بقرية منشأة أبو عزيز بحوض حنضل على مساحة قيراط، و3 حالات بقرية الحسينية على مساحة قيراط ونصف بحوضي تومة و النشوة وقام مايكل حكيم رئيس حى جنوب المدينة بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بغلق وتشميع منزل تحت الإنشاء لوجود أعمال بناء مخالف خلف البنك الأهلى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار أن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئولى التنظيم والإزالات ومسئول الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعي قام بإزالة 6 حالات تعد على ارض تعاون زراعى وإصلاح زراعي بعزبة الريدى والمودة وشمس الدين، على مساحة 4 قراريط و12 سهمًا، وأزال عيد السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية شلقام ومسئول الإصلاح الزراعي بشلقام وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والاشغالات 13 حالة تعد على أرض زراعية في المهد بقرية أعطو علي مساحة 9 قراريط و18 سهمَا مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أنه تم إيقاف وإزالة 3 حالات تعد بدون ترخيص بقرية بنى موسى واتليدم بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء، وذلك خلال حملة تحت إشراف أمام نجيب رئيس الوحدة القروية باتليدم واشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي، مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء