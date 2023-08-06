لماذا تشعر دائما بالانتفاخ على متن الطائرة؟.. ونصائح للتخلص منه

يمكن أن يسبب السفر الجوي مجموعة كاملة من المشاكل لأجسامنا من الجلد الجاف إلى آلام البطن والدوار.

في حين أن معظم هذه الأعراض غير ضارة تمامًا، إلا أننا جميعًا نريد أن نشعر بأننا في أفضل حالاتنا عندما نصل إلى وجهتنا وقضاء ساعات مكتظة على متن رحلة.

الانتفاخ مشكلة شائعة لدى العديد من ركاب الطائرة مما يسبب عدم ارتياح للبعض كما يسبب الغثيان وآلام المعدة للآخرين.

وهذه أبرز النصائح لتجنب الشعور بالانتفاج

1- تجنب الأطعمة التي تسبب لك الانتفاخ بشكل عام

إذا كنت تعاني من الانتفاخ بشكل منتظم فمن المفيد تجنب الأطعمة التي تسبب ذلك قبل الصعود إلى الطائرة.

الأطعمة الشائعة التي تسبب انتفاخ المعدة وهي التي تحتوي على القمح ومنتجات الألبان

2-تجنب المشروبات الغازية



تطلق المشروبات الغازية الهواء أثناء تحركها عبر الجهاز الهضمي وهو ما يسبب لنا الانتفاخ.

3- ضع في اعتبارك مقعد بجانب الممر



يوصى باختيار مقعد على الممر حيثما أمكن لأن ذلك يسمح لك بالوقوف والمشي لمسافات قصيرة بشكل منتظم.

4- اشرب الكثير من الماء



يزيل شرب الماء الصوديوم الزائد في جسمك الذي يسبب لك الشعور بالانتفاخ.

5- تجنب مضغ العلكة

إن تناول العلكة يمكن أن يتسبب في ابتلاع الهواء الزائد مما يؤدي إلى تراكم الغازات في المعدة وهو سبب شائع للانتفاخ.

6-ضع في اعتبارك شاي الأعشاب



تشتهر أنواع الشاي مثل النعناع والزنجبيل والبابونج بقدرتها على الحد من الانتفاخ بالإضافة إلى أن بعضها له خصائص مضادة للقيء للحفاظ على داء المرتفعات أو تهدئتك إذا كنت مسافرا.