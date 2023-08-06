الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل طفلة على يد عمها للاستيلاء على قرطها الذهبى بسوهاج

جثة طفلة
جثة طفلة

أقدم عامل بناء على قتل طفلة ذات الـ5 سنوات، وهي ابنة شقيقه للاستيلاء على قرطها الذهبي بسوهاج. 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد العثور على جثة لطفلة بزراعات الذرة دائرة مركز طهطا.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن الجثة للطفلة "حبيبة. و. ن. م"، سن 5 سنوات، ومقيمة بذات الناحية  مسجاة بأرض زراعية مزروعة بمحصول الذرة ملك المدعو "عبدالشافي م. ح. ا"، سن 45 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجة دائرية مكتملة حول الرقبة ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

وبانتقال وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وسؤال ذويها أفاد كل من والدتها: "دعاء. ع. ا .م"،  سن 30 عامًا ربة منزل وعمها "أحمد. ن .م .م"، سن 29 عامًا عامل بناء ومقيمين بذات الناحية اتهما عم المجني عليها المدعو  "علاء. ن. م. م"، سن 30 عامًا عامل بناء ومقيم بذات الناحية بارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حيث اصطحب المجني عليها داخل أرض زراعية وقام بخنقها بواسطة رباط حذاء والاستيلاء علي قرطها الذهبي، وقد تم ضبطه بحوزته وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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