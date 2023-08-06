الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين بكسور وكدمات واشتباه ارتجاج وفي حالة خطيرة، إثر حادث تصادم وقع بين جرار زراعي وتروسيكل  بطريق قرية حلفا بمركز إطسا بمحافظة الفيوم؛ وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الجرار والتروسكل  فاصطدما معًا بقوة أدت إلى مصرع أحدهم وإصابة آخرين.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث تصادم جرار زراعي بتروسكل بطريق قرية حلفا بمركز أطسا، مما تسبب في مصرع شخصًا وإصابة 2 آخرين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخص متأثرًا بإصابته بعدة إصابات ومضاعفات، فضلًا عن إصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمشرحة مستشفى أطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى قسم العنايه بنفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية.

مصرع شخص واصابة 2 اخرين حادث تصادم جرار زراعي وتروسيكل الفيوم
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