تامر عاشور يتصدر تريند موقع التدوينات القصيرة «X» بحفله بالعلمين الجديدة

تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة «X» تويتر سابقا، بعد دقائق معدودة من بدء حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي يحييه مع النجمة إليسا.

وتداول عدد كبير من متابعي النجم تامر عاشور صورا وفيديوهات من حفله المقام حاليا، حيث بدأ الحفل على أنغام أغنيته الشهيرة "ده حكاية"، ودخل النجم تامر عاشور مسرح العلمين أرينا وسط تصفيق كبير من الجمهور الذي حرص على تحيته بشكل كبير ليشعل تامر الحفل بالغناء.

ويقدم تامر عاشور خلال حفله باقة مميزة من أغنياته التي ارتبط بها الجمهور وتسببت في شهرته خلال الفترة الماضية حيث أنهى استعداداته قبل الحفل بوقت كاف لتقديم حفل مختلف.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

وخلال الأيام الماضية روج النجم تامر عاشور، لحفله الغنائي المقام حاليا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” في دورته الأولى والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين

حفل تامر عاشور بمهرجان العلمين