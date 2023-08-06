فضل شاكر يستعد لطرح ثانى أغانى ألبومه الجديد "بغيب بمزاجى"

يستعد نجم الأغنية فضل شاكر لطرح أغنية سينجل جديدة، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

ويضع النجم فضل شاكر اللمسات النهائية على الأغنية؛ استعدادا لطرحه على قناته الخاصة بموقع يوتيوب وعدد من المنصات والمتاجر الموسيقية.

وتعد الأغنية الجديدة هي ثاني أغنيات ألبوم فضل شاكر الجديد “بغيب بمزاجي”.



وكان النجم فضل شاكر قد طرح مؤخرا أولى أغنيات ألبومه الجديد " بغيب بمزاجي " وسيتم أطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع ، ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ، وحال طرح أغنية " بغيب بمزاجي " أصبحت الأكثر رواجاً على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية .

الأغنية الأولى في ألبوم الفنان فضل شاكر بغيب بمزاجي والتي حملت اسم الألبوم تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم و ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ، واشراف عام اياد النقيب .

وتقول كلماتها:

بغيب أغيب أنا الغيبة وأرجع أنا بالهيبة.. عالم فالصو غريبة.. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي وعليها استولى.. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه

بغيب أغيب أنا الغيبة وأرجع انا من الهيبة.. عالم فالصو غريبة.. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي وعليها استولى.. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه

بغيب أغيب أنا الغيبة وأرجع أنا بالهيبة.. عالم فالصو غريبة.. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه

بغيب أغيب أنا الغيبة وأرجع أنا من الهيبة.. عالم فالصو غريبة.. سايبكم تلعبو

أغنية "بغيب بمزاجي" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.