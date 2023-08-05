السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شاب للاستيلاء على توكتوك خاص به في القليوبية

حبس
حبس

نجح رجال مباحث القليوبية، في التوصل لهوية قاتلي شاب لسرقته التوكتوك الخاص به، عقب اعتداء مسلح عليه وطعنه خلال عمله بمدينة العبور، مما أدى لإصابته إصابات شديدة وتوفي متأثرًا به.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أحمد ع"، 16 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفي حالة خطيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يعمل على مركبة والده وطلب منه المتهمان بتوصيلهما لمنطقة النهضة في مدينة العبور، وخلال ذلك تعدى عليه المتهمين، وسددوا له عدة طعنات استقرت برقبته وظهره بـ55 غرزة، وتم نقله للمستشفى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بأزمة مالية، وقررا استدراج المجني عليه لمنطقة العبور والتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه والمركبة توك توك، ومتعلقاته، لكونهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في استدراج سائقي التوك توك لسرقتهم.

اللواء نبيل سليم مدير اعتداء مسلح المتهمين بقتل شاب تشكيلا عصابيا ضبط المتهم سائقي التوك توك مدير أمن القليوبية مباحث القليوبية منطقة النهضة مصاب بعدة طعنات
ads

الأكثر قراءة

أول قرارات بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وفصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه