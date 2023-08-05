ضبط المتهمين بقتل شاب للاستيلاء على توكتوك خاص به في القليوبية

نجح رجال مباحث القليوبية، في التوصل لهوية قاتلي شاب لسرقته التوكتوك الخاص به، عقب اعتداء مسلح عليه وطعنه خلال عمله بمدينة العبور، مما أدى لإصابته إصابات شديدة وتوفي متأثرًا به.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أحمد ع"، 16 سنة، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفي حالة خطيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يعمل على مركبة والده وطلب منه المتهمان بتوصيلهما لمنطقة النهضة في مدينة العبور، وخلال ذلك تعدى عليه المتهمين، وسددوا له عدة طعنات استقرت برقبته وظهره بـ55 غرزة، وتم نقله للمستشفى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بأزمة مالية، وقررا استدراج المجني عليه لمنطقة العبور والتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه والمركبة توك توك، ومتعلقاته، لكونهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في استدراج سائقي التوك توك لسرقتهم.