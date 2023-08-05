السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم لـ"الشاهد": الإخوان طلبوا من شقيق الظواهري أن يستقر تنظيم القاعدة بسيناء

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصلت مع محمد، شقيق أيمن الظواهري، وطلبوا منه أن يأتي بتنظيم القاعدة كله ويستقروا في سيناء حتى تدخل إسرائيل لتقاوم الإرهاب وبعدها تستولي على سيناء.

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محم دطلب منهم إرسال أموال له وبالفعل أرسلوا له مبلغ 2 مليون ونصف جنيهًا مبدئيًا.

وعن محاولة استقواء الإخوان بالجماعات الإسلامية والجهاد، أكد أنه لم يكن استقواء ولكنه استحواذ لأنهم خافوا أن يبطشوا بهم وتفلت منهم الدولة وكانوا يلعبون على فكرة العصا والجزرة.

تفاصيل البرنامج

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

نبيل نعيم الظواهري نظيم القاعدة سيناء إسرائيل لجماعات الإسلامية
ads

مواد متعلقة

نبيل نعيم لـ"الشاهد": سلمت لبن لادن شيكًا بـ2 مليون دولار

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" انطباعه عن أسامة بن لادن

نبيل نعيم يروى لـ"الشاهد": سيد إمام هو مؤسس فكر القاعدة

نبيل نعيم لـ"الشاهد": عمر عبدالرحمن كان "حصّالة" فلوس

نبيل نعيم لـ«الشاهد»: الجماعة الجهادية كفّرت السادات بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أول قرارات بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

“الأرصاد” تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وفصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه