نبيل نعيم لـ"الشاهد": الإخوان طلبوا من شقيق الظواهري أن يستقر تنظيم القاعدة بسيناء

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصلت مع محمد، شقيق أيمن الظواهري، وطلبوا منه أن يأتي بتنظيم القاعدة كله ويستقروا في سيناء حتى تدخل إسرائيل لتقاوم الإرهاب وبعدها تستولي على سيناء.

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محم دطلب منهم إرسال أموال له وبالفعل أرسلوا له مبلغ 2 مليون ونصف جنيهًا مبدئيًا.

وعن محاولة استقواء الإخوان بالجماعات الإسلامية والجهاد، أكد أنه لم يكن استقواء ولكنه استحواذ لأنهم خافوا أن يبطشوا بهم وتفلت منهم الدولة وكانوا يلعبون على فكرة العصا والجزرة.

تفاصيل البرنامج

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.