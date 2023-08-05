بينها مكافأت للمنتظمين بالدراسة.. مزايا التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من المزايا الممنوحة للمتقدمين إلى المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الحالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى".

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

كما تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافآة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة، ويمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.

كما يتم الاستفادة من المزايا المالية التي يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج"، والاستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث"بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة