السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السباح أحمد أسامة يكشف تفاصيل مشاركته فى سباق كابرى نابولى

السباح أحمد أسامة
السباح أحمد أسامة

كشف السباح أحمد أسامة، البطل العالمي في سباحة المياه المفتوحة، عن تفاصيل مشاركته في سباق كابري نابولي العالمي الذي يقام سنويًا بين جزيرة كابري ومدينة نابولي في جنوب إيطاليا.

وقال السباح أحمد أسامة، البطل العالمي في سباحة المياه المفتوحة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الحمد لله حققت إنجازًا لمصر بعد غياب 48 سنة"، لافتًا: "سباق كابري نابولي يعتبر أقوى سباق مسافات طويلة في العالم".

وأضاف: "طول السباق يصل إلى 36 كيلو مترًا، ويضم سباحين من جميع أنحاء العالم، ويشارك في السباق 61 سباحًا عالميًا"، مشيرًا: "استطعت أن أحقق المركز الثاني".

وأشار السباح أحمد أسامة، البطل العالمي في سباحة المياه المفتوحة،: "قدرنا نحقق إنجاز كويس وحققنا مركزًا متقدمًا لمصر، ورفعنا اسم مصر في إيطاليا".

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