رئيس بيت العائلة بألمانيا: هدفنا الوقوف إلى جانب بلدنا ورئيسنا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إننا مررنا بفترة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وكان لها تأثير على العالم كله.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدول التي نعيش فيها نرى ماذا حدث فيها، فالغلاء ليس موجودًا في مصر فقط، مشيرًا إلى أنه عندما نسمع من أهالينا نقول لهم إن الغلاء على العالم في البنزين وأسعار المواد الغذائية.

وأشار إلى أن مصر على الطريق الصحيح وتتجاوز المحن التي فرضت عليها، مؤكدًا أن مصر بقوة شعبها ورئيسها تستطيع تجاوز المرحلة مثل أزمة أسعار الدولار لأنها عالمية، ونرى كيف يتعامل الناس مع البنوك، لأن كل هذا يؤثر على اقتصاد الدول.

الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطن البسيط

وتابع، أن الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطن البسيط ونحن في الخارج نرى ما يحدث بمصر وهدفنا واحد وهو الوقوف إلى جانب بلدنا ورئيسنا.