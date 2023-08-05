السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من هو سن تزو مؤلف كتاب "فن الحرب"؟.. عادل حمودة يجيب

عادل حمودة
عادل حمودة

عرض الإعلامي عادل حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" تقريرًا يكشف أبرز المعلومات عن سن تزو، صاحب كتاب "فن الحرب".

من هو سن تزو؟

سن تزو هو جنرال صيني وخبير عسكري وفيلسوف، ولد في عام 551 قبل الميلاد، ذاع صيته بسبب عبقريته العسكرية التي اشتهر بها. 

كتب بعض الكتب التي تتحدث عن الحرب، أشهرها "فن الحرب"، وأيضًا عصر الربيع والخريف، سافر إلى مدينة "وو" شرق الصين التي تعرف اليوم باسم مدينة شنغهاي، عينه المؤرخ سيما نشيان، مؤرخ سلالة هان وزيرًا للملك هيلو في مدينة "وو". 

خلال القرن العشرين، نمت شعبية كتابه "فن الحرب" وشهد استخدامًا عمليًا في العالم، توفي عام 496 قبل الميلاد. 

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