"حياة كريمة" تنظم جولات وندوات للتعريف بدورها التنموي

نظمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عدد من الزيارات وتعقد الندوات للتعريف بحجم الإنجازات والجهود التي قامت بها المبادرة في مشروعها القومي والذي يجوب محافظات الجمهورية ويقوم على تطوير المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والتي تفتقر إلى الخدمات حيث تدخلت المبادرة للتطوير في كافة المستويات وبمختلف المحاور.

وكانت المبادرة قد نظمت زيارة استثنائية مع طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة لقرية الحصص بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بهدف تعريف الطلاب بحجم الإنجازات التي قدمتها المبادرة في المحافظة حيث تم زيارة المجمع الخدمي والمدرسة الابتدائية بقرية الحصص كما تم عقد لقاء مع شباب الجامعة وذلك لتعريفهم بالأهداف والمحاور الاستراتيجية للمشروع القومي كذلك ليشهدوا حجم المشروعات والإنجازات المقامة والمستهدفة.

في الوقت ذاته نظمت المبادرة العديد من الندوات داخل الجامعات للتعريف بجهود المبادرة وأيضًا لتعزيز دور العمل التطوعي وتشجيع الطلاب على الانخراط فيه حيث تم عرض أفلام قصيرة توضح إنجازات المبادرة وكذلك أيضًا شرح أهدافها وأهم المشاريع التي تقوم بها فيما أتاحت في الوقت ذاته الحوار للطلاب لكي يبدي آرائهم والمناقشة في الموضوع المطروح.

في الوقت ذاته إقامة عدد من شباب الحركة الكشفية والإرشادية وشباب الجوالة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بتنظيم حملات في مراكز الشباب والمدارس والشوارع للتوعية والتعريف بدور المبادرة الرئاسية وكذلك أيضا دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف محافظات الجمهورية.