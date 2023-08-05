السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" بعد فوز الطلاب المصريين بتحدى القراءة بالإمارات: نحتاج أن نثق فى أنفسنا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه وسط حالة التشاؤم التي يصدرها البعض، وجد على حساب الشيخ محمد بن راشد، فيديو ممتاز عن تحدٍ للقراءة من كل الدول وهذا هو الموسم السابع.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن  24 مليونًا و800 ألف طالب شاركوا بالمسابقة منهم 17 مليونًا و404 آلاف طالب مصري من 35 ألف مدرسة في مصر.

الشيخ محمد بن راشد يحتفي بمصر

وتابع، أن الشيخ محمد بن راشد قال عن مصر: "احتفلت مصر الحبيبة اليوم بمشاركتها في أكبر مسابقة للقراءة في العالم .. حيث يشارك أكثر من 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في هذا المسابقة .. ستبقى مصر العروبة .. مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي .. كل الشكر للقائمين على التحدي في جمهورية مصر العربية من وزارة التربية والتعليم ومن الأزهر الشريف.. حفظ الله مصر .. وشعبها وقيادتها".

وأكد "الباز"، أننا نحتاج أن نثق في أنفسنا وقياداتنا وقدراتنا أكثر من ذلك، فكل الناس والقيادات ترى الأشياء الجيدة في بلدنا أكثر منا.

محمد الباز تحدي للقراءة الشيخ محمد بن راشد أنفسنا قياداتنا مصر الأدب والقراءة
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