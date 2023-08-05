الهيئة الكندية للتراث: دعم الاقتصاد واجب وطنى.. ومفاجآت خلال الاحتفال بشهر الحضارة المصرية

أشاد مدير العلاقات العامة بالهيئة الكندية للتراث المصري، ألبير فهمي، اليوم السبت، بالفعاليات الجارية للاحتفال بشهر التراث والحضارة المصرية في أونتاريو بكندا، مشيرًا إلى أن الفعاليات هذا العام تحمل العديد من الرسائل للمصريين بالخارج.

وقال فهمي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفعاليات المستمرة منذ الشهر الماضي، تشهد إقامة مهرجان غنائي كبير، بجانب العديد من الأحداث الثقافية والفنية التي تلقي الضوء على التطور الفني والثقافي والاجتماعي الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن هناك رغبة شديدة من المصريين في كندا والولايات المتحدة على المشاركة في فعاليات هذا العام، وهو أكبر تجمع مصري ثقافي وفني في قارة أمريكا الشمالية.

وناشد ألبير فهمي، المصريين بالخارج، دعم الاقتصاد الوطني والوقوف في صف الوطن دائمًا، مشيدًا بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد واجب وطني في هذه المرحلة.

وكانت فعاليات الاحتفالات بشهر الحضارة والتراث المصري في مقاطعة أونتاريو قد انطلقت، في بداية الشهر الماضي، وتنظمها الهيئة الكندية للتراث المصري تحت عنوان "اكتشف مصر".

ويتميز شهر التراث في أونتاريو هذا العام بأن فعالياته تمتد على مدى شهرين هما شهر يوليو وأغسطس وليس فقط شهر يوليو بالرغم من أن شهر يوليو هو الشهر الرسمي الذي خصصته حكومة أونتاريو للاحتفال بالتراث المصري كمناسبة دائمة على قائمة الفعاليات.

يذكر أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، الذي تمت مناقشته والتصويت عليه؛ ليصبح قانونًا ساريًا وجزءًا من الدستور الكندي.