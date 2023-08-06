درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 فى محافظات مصر

البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من الموضوعات الأكثر أهمية للكثيرين، خاصة العاملين المتوجهين إلى عملهم، للاستعداد الجيد لدرجات الحرارة المرتفعة التي يشهدها فصل الصيف هذا العام.

درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 في محافظات مصر، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

بينت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و جنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 في محافظات مصر



درجات الحرارة في القاهرة 39 27

درجات الحرارة في الإسكندرية 35 25

العاصمة الإدارية 40 27

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 27

دمنهور 37 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 27

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 41 30

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 32 24

السلوم 34 25

سيوة 43 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 30 20

حلايب 38 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 42 26

بني سويف 42 26

المنيا 43 27

أسيوط 43 27

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 27

أبو سمبل 43 29