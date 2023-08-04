"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الجمعة 4 أغسطس إلى الأربعاء 9 أغسطس.

ويسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّها تتمثّل في شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفقًا لما رصدته أخر صور الأقمار الصناعية، إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، يصاحبها تساقط أمطار خفيفة.

ومن المتوقع حدوث أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد حلايب شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر على فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد غدا الجمعة ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت أمس إلى توقعات بتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 30%، على أقصى جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب على فترات متقطعة.