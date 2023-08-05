"بالاسم والمجموع".. ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أسماء ودرجات الطلبة والطالبات الأوائل بنتيجة شهادة الثانوية العامة.

وجاء ترتيب أوائل القسم العلمي شعبة العلوم كالتالي: ملك محمد أحمد حسن يوسف مدرسه الشبان المسلمين الثانويه المشتركه بمجموع 397، ندى طارق محمد زكريا مدرسه اللغات الإسلاميه الثانويه المشتركه بمجموع 394 درجه، ساندي سعد زكي سليمان مدرسه الشهيدة شاديه سلامه الثانويه بنات بمجموع 393.5 درجة، فادي فايق رؤوف بخيت مدرسه الدكتور حسين مؤنس الثانويه الرسميه المتميزه للغات بمجموع 389.5 درجة، عمر محمد محمد نبيل عباس مدرسه موسى بن نصير الثانويه المشتركه للغات بمجموع 389 درجه محمد رضا السيد محمد مدرسه السويس الثانويه العسكريه بنون بمجموع 386.5 درجه، آسيل محمد سمير حسين مدرسه اللغات الاسلاميه الثانويه المشتركه بمجموع 385.5 درجه، مصطفى وليد عدلي سيد امين السويس الثانويه العسكريه بنون 385.5 درجه روان خالد اسماعيل عبد المنعم مدرسه ابو حامد الغزالي الثانويه المشتركه بمجموعه 385.5 درجه، مي ناصر بخيت محمد مدرسه احمد لطفي السيد الثانويه المشتركه للغات بمجموعه 385.

بينما جاء ترتيب أوائل القسم العلمي شعبة الرياضات كالتالي سيف الدين سامح سعيد صبحي علي مدرسة هيئة قناة السويس الثانوية المشتركة بمجموع 394.5 درجه، عبد الرحمن محمد عطيه عبد المقصود عطيه مدرسه الجهاد الثانوية المشتركه بمجموعه 394 درجه، عمر أحمد محمد علي مدرسة السويس الثانويه العسكرية بنون بمجموعة 391.5 درجة، مروان سالم محمد ابو ناصر مدرسه موسى بن نصير الثانويه المشتركه للغات بمجموعه 389.5 درجه، مارتن كرم صلاح توفيق مدرسه السويس الثانوية العسكرية بنون بمجموع 388.5 درجه، عمر أشرف أحمد محمد احمد مدرسه الدكتور حسين مؤنس الثانويه الرسميه المتميزه للغات بمجموع 388 درجه ، جنه محمد احمد الفاتح احمد رضوان مدرسه الشهيده شاديه سلامه الثانويه بنات بمجموعه 387.5 درجه، حمزه احمد فؤاد عبد الرحمن مدرسه هيئه قناه السويس الثانويه المشتركه بمجموعه 386 درجه، عبد الله حسن عبد الله حسن وهيب مدرسه العاشر من رمضان الثانويه بنين بمجموعه 384.5 ونصف درجه ، عبد الرحمن ايمن رمضان ابو الحسن مدرسه الدكتور حسين مؤنس الثانويه الرسميه المتميزه للغات بمجموعه 383.5.

أما ترتيب أوائل القسم الأدبي جاء كالتالي: ميسان محمد عباس احمد محمود السمهودي مدرسه ابن سينا الثانويه بنات بمجموع 376.5 درجه، روان محمد علي محمود عمر محمد مدرسه العاشر من رمضان الثانوية بنات بمجموعه 376 درجة هاجر عبد الرحيم عبد الله محمد مدرسة الثانويه القديمة بنات بمجموع 376 درجه ، شذى سيد شوقي كامل أحمد مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية المشتركة للغات بمجموع 373 درجة، دنيا حمدي محمد خليل إبراهيم مدرسه ابن سينا الثانويه بنات بمجموعه 373 درجه، ريم محمد عبد الله حسين حبيب مدرسه السويس الثانويه القديمه بنات بمجموعه 371.5 درجه، سماء محمد محمود حسنين مدرسه الدكتور حسين مؤنس الثانويه الرسميه المتميزه للغات بمجموع 369.5 درجه، أمنية علي إسماعيل علي أحمد السويس الثانويه القديمه بنات بمجموع 369.5 درجة، وفاء عمرو محمد فؤاد علي مدرسه السويس الثانويه القديمه بنات مجموعه 369 درجه، حبيبه ناصر عبد القادر سيد احمد مدرسه ابن سينا الثانويه بنات بمجموع 369.