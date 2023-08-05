قناة الناس| على الله الجمال: الرسول علّم أمته العفو عند المقدرة (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ الرسول صلّ الله عليه وسلم، علمنا أن الأخلاق تظهر وقت القوة، وعندما تكون قويا وتعفو عن الناس، مستشهدًا بالحديث النبوي حين جلس على المنبر ثم قال: “أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه دنا مني خلوف بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه”.

وأضاف الجمّال، اليوم السيبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الرسول الكريم لم يشمت في أعدائه، بعدما نصره الله في فتح مكة، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا هو النبي الإنسان، يعفو عن المقدرة، ويكون متذللا لله حتى انحنى على ناقته.

وتابع: “عندما دخل الرسول على أخ لأنس بن مالك فرآه حزينًا قد مات له عصفورًا، فقال له مداعبًا يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو العصفور، فراعى شعور الطفل”، مشيرًا إلى أن علماء الأندلس خرجوا من هذه الجملة 60 حكمًا فقهيًا، منها ترك الكبر والتكبر، وجواز لعب الطفل بالطير ما دام لا يؤذى الطير، ومنها مسح راس الطفل الصغير، كل هذه الاحكام خرجها العلماء من هذا الحديث.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.