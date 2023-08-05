حسين الشيخ يطالب المجتمع الدولى باعتبار "بن غفير" حزبًا إرهابيًا

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باعتبار حزب الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير حزبًا إرهابيًا لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين.

وأكد الشيخ في تغريده له على تويتر، اليوم السبت، ضرورة إدراج الحزب على قوائم الإرهاب العالمية.

وأشار الشيخ إلى قيام عضو في حزبه يوم أمس بإطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله واستشهاده.

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

واستشهد شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن شهود عيان، بأن الشاب الفلسطيني محمود أبوسعن، أصيب برصاصة في رأسه أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه من مسافة صفر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل أبوسعن، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمدينة طولكرم، لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى متأثرًا بجروحه.

من جانبه، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، استشهاد أبوسعن في مدينة طولكرم فجر اليوم الجمعة.

وقال فتوح، في بيان له، إن تصاعد جرائم حكومة الاحتلال النازية ضد شعبنا ومحاصرة القرى والمدن وإغلاقها بالحواجز وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين بالاعتداء على المواطنين، هى جرائم حرب تتحمل مسئوليتها حكومة النازيين الجدد في إسرائيل.

وأشار فتوح إلى أن حكومة الاحتلال هى مجموعة من الإرهابيين القتلة يرتكبون المجازر اليومية بحق الأطفال والأبرياء من المدنيين دون حساب أو موقف من المجتمع الدولي ومؤسساته، لوضع حد لهذا الإجرام اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع فتوح: "دماء أبناء شعبنا والضحايا اليومية ستبقى شواهد على جرائم الاحتلال الفاشي، وشاهدًا على حقنا في أرضنا، وأن شعبنا سيبقي صامدًا مدافعًا عن مقدساته وأرضه حتى يتم كنس الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس".