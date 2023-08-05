السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 مصابين إثر تصادم سيارتين بطريق أبوالحسن الشاذلى بأسوان

4 مصابين
4 مصابين

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق الشلال بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق الشلال وتحديدًا عند ناحية الطريق المتجه ناحية الشيخ أبوالحسن الشاذلي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لرفع آثاره من الطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المارة بالطريق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ اللازم وتحويلها إلى النيابة العامة لتجري تحقيقاتها حيالها.

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