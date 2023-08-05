السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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90 % للطب.. مفاجآت لطلاب العلمى فى مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

تحدث زكي السعدني، مدير تحرير جريدة "الوفد" عن المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع انخفاض الحد الأدنى لطلاب العلمي وهم الأكثر حظًا نظرًا لأن شرائح المجاميع منخفضة عن العام الماضي.

وقال السعدني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن هذا الانخفاض سيؤدي لانخفاض الحد الأدنى للقبول في الكليات بنسبة تتراوح من 1.5 إلى 3% وهذا سيؤدي لانخفاض الحد الأدنى في كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان.

وأضاف: "تنسيق الطب قد يصل إلى 90% في الجامعات الحكومية وينخفض بنسبة تصل إلى 5% في الجامعات الخاصة".

وتابع: "إذا جاءت طب الأسنان في الترتيب الثاني بعد الطب قد تصل إلى 90% على حسب رغبات الطلاب، بمعنى أن كل طلاب المرحلة الأولى علمي قد يغطون جميع الأماكن الشاغرة في الطب والصيدلة وطب الأسنان".

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