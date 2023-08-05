تين هاج مشيدًا بصفقة هويلوند: مهاجم حقيقي وسيندمج مع الفريق

أشاد إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالدنماركي راسموس هويلوند، لاعب الفريق الجديد، مشيرًا إلى أنه يملك إمكانيات هائلة.

وأعلن يونايتد في وقت سابق اليوم التعاقد بشكل رسمي مع هويلوند قادمًا من فريق أتالانتا الإيطالي بعقد ممتد حتى 30 يونيو 2028 بجانب إمكانية تمديد العقد لعام آخر.

وقال تين هاج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنه مهاجم حقيقي ويلعب بشكل مباشر على المرمى ويضغط جيدًا، ولديه حضور بدني وأعتقد أننا نحتاج لهذا في الفريق".

وأضاف: "بجانب راشفورد، إنه لاعب آخر يلعب بشكل مباشر على المرمى ويجيد التسجيل، وهذا هو كل ما في عقله إنه يريد تسجيل الأهداف".

وشارك هويلوند في 42 مباراة بقميص أتالانتا خلال الموسم الماضي، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه.

وأكمل: "هويلوند يملك إمكانات هائلة والآن الأمر يعود إليه لاستكشاف ذلك وسندعمه".

وواصل: "أثق أن الفريق بأكمله كان ينتظر وصول لاعب من هذه النوعية، وسيندمجون سويًا وسيساعدونه سواء في غرف خلع الملابس أو في الملعب ولكن كما قُلت في النهاية يجب على اللاعب أن يثبت إمكانياته".

وأشار تين هاج إلى أن هويلوند بإمكانه إظهار أفضل إمكانياته له وللفريق لأنه لديه رغبة قوية في النجاح، مضيفًا: "هذه هي الشخصية التي كنا نحتاجها، نحن بحاجة للاعبين جوعى لكرة القدم وهو لاعب مصمم على التسجيل والفوز بالمباريات والألقاب".

هويلوند بدأ مسيرته ضمن صفوف نادي بروندبي للشباب، وانتقل لنادي هولبايك في صيف 2016، ثم انتقل لشباب نادي كوبنهاجن في الصيف التالي، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2020، ثم صعد للفريق الأول في العام التالي، ولعب موسمًا ونصف بقميصه قبل الانتقال لنادي ستورام جراز النمساوي، وبعد 6 أشهر انتقل لنادي أتالانتا.