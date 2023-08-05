حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة ، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 46 سفينة.

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وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21960 طن تشمل : 12896 طن يوريا و 84 طن كلينكر و 1430 طن ملح و 3450 طن مولاس و 4100 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39781 طن تشمل: 3369 طن ابلاكاش و 13900 طن كسب فول صويا و 1260 طن زيت طعام و 2425 طن ذرة و 2207 طن خشب زان و 5800 طن خردة و 530 طن فول صويا و 2090 طن حديد و 4900 طن قمح و 3300 طن قمح مطحون.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1138 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2391 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 173106 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 151380 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3876 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و امبابه ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ،بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2391 شاحنة.

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في دمياط.