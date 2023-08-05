"حماة الوطن" بالسويس: نستعرض كل التحديات التى تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة

قال النائب طارق فاروق متولى، أمين حزب حماة الوطن بالسويس، إن الحزب يحرص على استعراض كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة مع اقتراح الحلول المناسبة.

وأضاف متولي، في تصريح خاص لـ "الدستور"، إن جميع كوادر الحزب في أمانة السويس وجميع المحافظات حريصون على استعراض المشكلة ومعها مقترح أو أكثر لحلها.

وأشار إلى أن المنتدى السياسي الأول الذي نظمه الحزب اليوم استعرض إنجازات الدولة المصرية والمشاريع القومية فى الفترة الماضية، وكذلك حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

وكانت أمانة حزب حماة الوطن في محافظة السويس، نظمت المنتدى السياسي الأول لاستعراض ومناقشات التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية مع مناقشة أوجه وسبل الحلول الجذرية.

وبدأ المنتدى بكلمة لأمين أمانة المحافظة النائب طارق فاروق متولي، والتى حرص فيها على إلقاء الضوء على ما تمر به مصر اليوم من ضغوط داخلية وخارجية وتأثرها بالوضع العالمى الحالى.

وحث متولي، الشباب على ضرورة تفهم سياسات الدولة وخططها التى تهدف لمستقبل أفضل وتنمية مستدامة، كما أثنى على جهد كل أمناء وأعضاء الحزب الفاعلين.