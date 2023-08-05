السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 معلومات عن ناقلة صدمتها قاطرة "فهد" فى المجرى الملاحى لقناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت هيئة قناة السويس، غرق القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح، نتيجة تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND.

وحصل "الدستور" على معلومات عن الناقلة التي تصادمت بها القاطرة "فهد" التابعة لهيئة قناة السويس.

-رحلتها في قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

-يبلغ طول الناقلة 230 مترًا.

-عرضها 36 مترًا.

-غاطس 27 قدمًا.

-حمولة الناقلة 52 ألف طن.

- استكملت السفينة رحلتها عقب التصادم.

-تصادمت بها القاطرة من الجانب.

-أدى التصادم إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

-واصلت طريقها لبورسعيد وتنتظر لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

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