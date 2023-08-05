السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: أهلي جدة يفاوض ألابا لضمه هذا الصيف

ألابا
ألابا

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن صندوق الاستمثار العقاري قدم عرضًا رسميًا لنظيره ريال مدريد الإسباني لضم مدافعه النمساوي دافيد ألابا.

وقال موقع “جول” العالمي في نسخته السعودية، أن  صندوق الاستثمارات، قدّم عرضًا رسميًا إلى دافيد ألابا.

وكشفت المصادر، أن أهلي جدة هو الأقرب لضم ألابا، بداية من الموسم القادم .

وأضاف التقرير، أن يزن الشريف الرئيس التنفيذي للنادي السعودي اجتمع بالفعل مع النجم النمساوي، خلال الساعات الماضية، في محاولة لإقناعه بقبول العرض 

ألابا كان انضم لصفوف النادي الملكي في صيف 2021 وشارك في موسمان مع الملكي وحصد جميع البطولات المحلية بجانب دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك ألابا عقدًا مع الريال حتى عام 2026، وشارك في 85 لقاء بجميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

دافيد ألابا ألابا ريال مدريد أهلي جدة صندوق الاستمثار
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