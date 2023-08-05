وزير الصناعة الأردني: العلاقات بين القاهرة وعمان مثال يحتذى به للتعاون

أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة وعمان مثال يحتذى للتعاون العربي العربي، والتي تشهد تطورات واضحة في جميع المجالات، بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قيادتي البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني.

وقال الشمالي - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان قبل ساعات من اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان بدورتها 31 - إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة ستلتئم في العاصمة عمان بدورتها 31، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة ستناقش العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة هي الأعرق والأكثر انعقادا بشكل دوري.

وتابع الشمالي - الذي يرأس اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا عن الجانب الأردني - إن الاجتماعات تحفل بالعديد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك في الإطار الثلاثي الذي يضم العراقي أيضا والشراكة الرباعية التي تضم بالإضافة إلى مصر والأردن كل من الإمارات والبحرين.

وشدد على أن الجانبين المصري والأردني لديهما حرص على "ديمومة" اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ومعالجة أي صعوبات تواجه التبادل التجاري والعمل على تحفيز إقامة المشاريع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل منها وفي دول التعاون الثلاثي والشراكة الرباعية.

وكشف أن اللجنة ستبحث التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعمل على زيادة التجارة البينية ومواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة.

ونوه إلى أن اللجنة ستبحث أيضا تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن الاجتماعات ستبحث التعاون في مجالات أخرى كالاستثمار والجمارك والمواصفات والمقاييس والصناعة وتبادل الخبرات وضرورة التنسيق لتعزيز الأمن الغذائي وإدامة سلاسل التوريد وغير ذلك.

وتحتضن العاصمة الأردنية عمان انطلاقة الاجتماعات الفنية التحضيرية للدورة الـ(31) للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ مما يعكس استمرار انعقاد اللجنة العليا المشتركة دون انقطاع "متانة العلاقات الأخوية التاريخية والاستراتيجية بين الأردن ومصر" حسبما قال سفير الأردن لدى مصر أمجد العضايلة.