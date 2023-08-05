النائب أحمد إدريس: مبادرة 100 يوم صحة قضت على قوائم الانتظار وخففت الآلم

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين خاصة البسطاء منهم، لا سيما في مجال الصحة العامة، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة 100 يوم صحة.

وأضاف أن هذه المبادرة الهامة تأتي استكمالا لجهود الدولة لدعم الرعاية الصحية ورفع المعاناة عن أكبر قدر ممكن من المواطنين، والتى تأتي كإضافة قوية لسلسلة من المبادرات الصحية التى أحدثت فارقا في حياة المصريين وتقضي على قوائم الانتظار ، وفيروس سي .

وثمن إدريس جهود إعادة تدريب فرق المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج بعدد 235 وحدة، على مستوى 16 إدارة صحية لتقديم الخدمات الطبية طوال فترة المبادرة الرئاسية، مما يضمن حياة صحية جيدة للمواطنين.

وحول أهمية مبادرة كلنا واحد، أكد إدريس أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في تقليص قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات.

ونوه إدريس بأن أهمية هذه المبادرة تكمن في خدمة جميع المحافظات على حدًا سواء، وتساهم في رفع التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية و الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات دعم صحة المرأة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمحافظات المرحلة الأولى وكذلك خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

وأوضح أن المبادرة ساهمت في رسم البسمة على وجوه المصريين وإزاحة الألم عنهم، مما لقي استحسانهم بشكل كبير.