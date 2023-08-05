السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور أبوهشيمة مصطفى قائما بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية

الدكتور عصام فرحات
الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، قراراً بتكليف الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي لجامعة المنيا للقيام بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية بجانب عمله بجامعة المنيا.

وكان الدكتور أبو هشيمة مصطفى قد تم تكليفه للقيام بعمل منسق جامعة المنيا الأهلية بقرار مجلس جامعة المنيا منذ سبتمبر 2020. 

وتقدم رئيس جامعة المنيا بخالص التهنئة له على مهام عمله الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد ومؤكدا كذلك حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للجامعة الأهلية لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.

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رئيس جامعة المنيا تكليف الدكتور أبو هشيمة مصطفي القيام بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا
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