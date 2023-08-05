الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة .. إنفوجرافيك

تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٢٩يوليو وحتى ٥ أغسطس الجارى كالتالى :

الأحد الموافق ٣٠يوليو :

"استمراراً لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ،المشاركة فى الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول البيئة واستدامة المناخ بالهند"

- الدكتور على أبو سنة ،رئيس جهاز شئون البيئة يشارك نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول البيئة واستدامة المناخ بدولة الهند، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي أعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية،ويؤكد على الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر المناخ (COP-27) تحت رئاسة مصر، سواء على مستوى التفاوض والمناقشات المكثفة للتوصل إلى اتفاقات مرضية لمختلف الأطراف، وأيضا برنامج العمل الخاص بالتوسع في الإجراءات العاجلة والطموحة للتخفيف، وإطار العمل طويل المدى لتحقيق الهدف الجمعي العالمي للتكيف.

الثلاثاء الموافق ١ أغسطس:

"دعم وتتبنى الدليل الإرشادي للمركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف للتخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى، واستخدامه كوثيقة مرجعية بحملات التوعية بتلوث الهواء الداخلى"

- تعاون بين وزارة البيئة والمركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف التابع لجامعة سورى الإنجليزية، بشأن الدليل الإرشادى الخاص بتلوث الهواء الداخلى واجراءات التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى مطابخ المنازل، ووزيرة البيئة توجه بأستخدامه كوثيقة مرجعية بحملات التوعية بتلوث الهواء الداخلى،ودمجه فى اطار الحملات الإعلامية الحالية او المستقبلية،ونشر الدليل بالموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة البيئة.

" المشاركة في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري ال٢٠ للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023"

- الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري ال٢٠ للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس الوزاري لمصر من جمهورية جيبوتي ، ويؤكد مصر تحرص على تعزيز التعاون الإقليمي لحماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي .

الأربعاء الموافق ٢ أغسطس:

"وزيرة البيئة تترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣، وذلك لمتابعة أعمال المؤسسة، فى إطار العمل على التوسع فى إنشاء وحدات الوقود الحيوي في كافة محافظات الجمهورية. حيث تم إنشاء( ١٨٤٣) وحدة بيوجاز منذ إنشاء المؤسسة وحتى الآن ، تنتج ١.٩ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، نتج عنها إنشاء حوالى ٣١ شركة ناشئة"، وتؤكد على ضرورة وضع خطة إعلامية للعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي ورفع الوعي بها، ودمج أنشطة المؤسسة ضمن المباردة الرئاسية "حياة كريمة".

الخميس الموافق ٣ أغسطس:

"تسلم مصر لرئاسة الدورة ال٢٠ للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) من جمهورية جيبوتي "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية ، تتسلم من السيد محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي؛ رئاسة الدورة ال٢٠ للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، وذلك بمدينة الغردقة بحضور وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة ، وتثمن الثقة الكبيرة في تولي مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته ال٢٠، بعد توليها رئاسة المجلس في دورته ال١٦ في ٢٠١٥، لدورها في تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء؛ وتؤكد ان مصر ستستكمل خلال رئاستها للمجلس البناء على جهود صون التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة البحرية.

" استكمالا لجهود البيئة فى الإستثمار فى السياحة البيئية ....إنشاء مواقع غوص جديدة لحماية الشعب المرجانية وتنظيم الأنشطة البحرية بسواحل الغردقة "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، و٥ وزراء بيئة من الدول العربية ( الأردن - الصومال - جيبوتى - السودان - اليمن ) يشهدوا مراسم إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة؛ لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص بخلق تجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري.وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، ووزارتى البيئة والسياحة والآثار، وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، واستكمالًا للتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر، وذلك تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين محافظة البحر الأحمر والقوات المسلحة بشأن إغراق معدات ومركبات حربية قديمة بأماكن مختلفة، وتثبيتها بقاع البحر الأحمر.