رئيس جامعة الأزهر يتابع توثيق امتحانات الدراسات العليا بالكليات

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، سير العمل داخل لجان الامتحانات التي تسير في هدوءٍ تام منذ بدايتها حتى اليوم قبل الأخير، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الدراسات العليا: "أصول الدين- اللغة العربية- الشريعة والقانون" من خلال غرفة عمليات متابعة الامتحانات في القاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة.

وأجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير لجان امتحانات الدراسات العليا شعبة اللغة العربية، وذلك بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث تفقد اللجان، وتابع توثيق الامتحانات داخل اللجان من خلال أجهزة الحاسب الآلي.

كما قام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا؛ جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور أحمد عيد عبدالفتاح، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عبدالمجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.