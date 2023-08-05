فحص 1278 حالة خلال قافلة طبية لأهالي منطقة أبو تلات بالإسكندرية

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

نظَّمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بمدرسة التميز بأبو تلات بمنطقة العجمي على مدار يومين، في إطار مبادرة "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية وهي: (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة و الأمراض الصدرية والأنف والأذن والحنجرة و الجلدية)، وشارك فيها 49 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت "طهيو" إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبي على 1278 مريضًا من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 382 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 125 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و52 تحليلا بمعمل الطفيليات، و15 أشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 74 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 753 مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

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